Esporte Dellatorre no Atlético-GO: vai ter gol perto da vovó Candidato a goleador no Dragão, atacante já morou em Goiânia na infância e hoje defende o time que é vizinho de dona Vanda

Aos 29 anos, o paulista Guilherme Dellatorre está de volta a Goiânia, onde morou na infância, dos 2 aos 7 anos, e tem raízes maternas. A mãe, Rose Dellatorre, é da vizinha Guapó. Por falar em vizinhança, a avó do jogador, Vanda, é uma ilustre moradora das imediações do Estádio Antônio Accioly, no tradicional Bairro de Campinas. A chance de retornar à capital goian...