Esporte Demitido por homofobia, Mauricio posta Superman beijando Mulher-Maravilha O ato se dá em referência à crítica feita pelo atleta da seleção brasileira há duas semanas, quando disparou contra a revelação da DC Comics de que o atual herói, Joe Kent, é bissexual

Um dia depois de ter o seu contrato com o Minas Tênis Clube rescindido por conta de declarações homofóbicas, o central Mauricio Souza voltou a abordar o assunto em seu Instagram. Na manhã desta quinta-feira (28), o jogador de vôlei publicou uma foto do personagem Superman beijando a heroína Mulher-Maravilha -a imagem foi exibida, pouco antes, no perfil do senado...