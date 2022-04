Esporte Depois de duas contratações, Atlético-GO quer lateral do Flamengo Segundo o presidente do Dragão, outros clubes também estão interessados em contratar Ramon

Além da preparação para a final do Goianão 2022, diante do Goiás, o Atlético-GO trabalha para reforçar o elenco para disputar a Copa Sul-Americana, a Série A e a Copa do Brasil. O Dragão busca o empréstimo do lateral esquerdo Ramon, de 21 anos, do Flamengo. As negociações entre os dois clubes não avançaram nas últimas horas, segundo o presidente do clube goiano, Adson Ba...