Antes de encerrar a temporada, o Vila Nova disputará dois jogos que podem trazer para o OBA uma taça inédita para o clube e futebol goiano. O Tigre desafia o Remo na decisão da Copa Verde, que terá a partida de ida nesta quarta-feira (8), a partir das 20 horas. Para o zagueiro Renato, que será a única novidade na formação vilanovense, partir para as férias com título será o ideal.

Ele foi um dos jogadores que mais atuaram pelo Vila Nova na Série B, foi ausência em apenas um jogo por suspensão. Por ter sido um destaque, teve contrato renovado até 2023 com o Tigre e diz viver um dos melhores momentos da carreira.

“Estou em uma sequência feliz, consegui participar da maioria dos jogos e o clube valorizou isso. É uma final, todos estão esgotados, é um ano e meio de sequência de jogos, mas descansar com título é muito melhor. Para nós e Vila”, afirmou Renato.

O defensor não acredita que o Vila Nova entra como favorito na disputa, após o Remo terminar a Série B rebaixado à Série C. “Não interfere em nada, o Brasileiro passou. Eles acabaram sendo rebaixados, mas na Copa Verde não terá impacto. Criou-se uma rivalidade por causa dos jogos da Série B, e é um confronto aberto de duas equipes fortes. Temos que fazer um grande jogo em casa”, avisou o jogador.

Na opinião do atacante Alesson, o fato do Vila Nova ter perdido alguns jogadores após o fim da Série B não terá impacto no entrosamento da equipe nesta reta final de temporada. Os volantes Dudu e Deivid são desfalques por lesão. Willian Formiga, Arthur Rezende e Pedro Júnior optaram por não renovar para a sequência da Copa Verde.

“(O time) Tem mudanças, mas o grupo é forte. Sempre que precisou, o time que não vinha jogando (na Série B) atuou na Copa Verde e agora todos estão, juntos, preparados para essa final. Está todo mundo pronto, quem entrar vai corresponder”, frisou o atacante Alesson, que marcou oito gols na temporada.