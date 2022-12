Didier Deschamps, 54, será o quarto treinador a participar de duas decisões seguidas de Copa do Mundo. A oportunidade vem com a vitória francesa na semifinal, por 2 a 0, contra Marrocos, no estádio Al-Bayt, em Al Khor.

Até o Mundial no Catar, os treinadores que estiveram em duas Copas consecutivas na partida que valia a taça eram o italiano Vitorio Pozzo, em 1934 e 1938, o argentino Carlos Bilardo e o alemão Franz Beckenbauer, oponentes em 1986 e em 1990.

Deles, só Pozzo (1886-1968) teve 100% de sucesso, com a Squadra Azzurra triunfando na segunda e na terceira edição da Copa, disputadas na Itália e na França, respectivamente.

Erm 1986, na Copa em que Maradona brilhou, a Argentina de Bilardo ganhou na final, por 3 a 2, da Alemanha de Beckenbauer, na Cidade do México.

Quatro anos mais tarde, no segundo Mundial em solo italiano, o "Kaiser" deu o troco, com os alemães triunfando por 1 a 0 em Roma. Deschamps terá, portanto, a chance de se igualar a Pozzo. Isso ocorrendo, o francês terá um diferencial na comparação como italiano: tem uma Copa do Mundo como jogador.

No segundo Mundial na França, em 1998, ele foi o capitão do time que superou a seleção brasileira por 3 a 0 no Stade de France, em Saint-Denis.