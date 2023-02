A operação "Penalidade Máxima" foi o quarto procedimento instaurado pelo Ministério Público de Goiás nos últimos quatro anos envolvendo suspeitas de manipulação de resultados esportivos. A metade desses processos se tornou investigação.

O Grupo de Atuação Especial em Grandes Eventos de Futebol (GFUT) atua com o intuito de prevenir, identificar e reprimir crimes ou infrações relacionados com a prática do futebol. A manipulação de resultados é uma preocupação do GFUT. Nos últimos quatro anos, o grupo identificou outras três suspeitas de manipulação de resultados em Goiás.

Em um dos casos identificados pelo MP-GO houve, de fato, um processo investigatório. No entanto, essa investigação, que correu entre 2018 e 2021, foi arquivada em decorrência de faltas de provas.

De acordo com o promotor de Justiça Diego Osório, coordenador do GFUT, outros dois procedimentos não chegaram a se tornar investigações "uma vez que não tinha elementos mínimos para instauração do procedimento investigatório".

Ao contrário desses casos, a denúncia oferecida pelo Vila Nova que culminou na operação "Penalidade Máxima" chegou ao MP-GO com um farto substrato de informações.

Em 2018, um caso foi registrado na 3ª Divisão do Campeonato Goiano durante a partida entre Aparecida e Inhumas, disputada no Estádio Abrão Manoel da Costa, em Trindade.

Na ocasião, Davi de Sousa Costa, com 27 anos à época, foi detido em flagrante sob a acusação de tentar manipular resultado da partida. O aliciador teria entrado em contato com o treinador do Inhumas Esporte Clube e proposto que a equipe fosse derrotada por três gols de diferença. A promessa seria de R$ 30 mil.