Esporte Desfalques contra o Flu ficam à disposição no Vila Nova Time colorado visita o Ituano no próximo sábado (23), pela 3ª rodada da Série B

O técnico Higo Magalhães terá mais quatro opções para escalar o Vila Nova diante do Ituano no próximo sábado (23). O volante Rafinha, que vem sendo titular, os atacantes Daniel Amorim e Eberê, além do zagueiro Alisson Cassiano, ficam à disposição do treinador após serem ausências no Tigre pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil contra o Fluminense.