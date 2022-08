Jogador de área e goleador nos clubes pelos quais atuou, Diego Churín foi eleito pela Conmebol o melhor em campo na vitória de 3 a 0 sobre o Nacional (Uruguai), pelas quartas da Copa Sul-Americana, no Serra Dourada, por ter se destacado no time do Atlético-GO em outra função, a de servir os companheiros Luiz Fernando (dois gols) e Gabriel Baralhas (um). As três assistências quebraram a marcação adversária e foram decisivas.

Desde que chegou ao Dragão, em abril, Churín tem sido elogiado pela conduta em relação ao elenco, é reconhecido pela liderança e foi escolhido capitão do time na Sul-Americana porque fala espanhol, idioma da maioria dos árbitros que trabalha no torneio. Antes, foi capitão no cerro Porteño (Paraguai) algumas vezes.

A liderança, a convivência e as boas atuações nos últimos jogos têm sido traços do atacante. Porém, quando não faz o passe a um colega melhor colocado, Diego Churin dá outros passos fora de campo. Procura conciliar o tempo livre com a formação, sem a pretensão de ser um intelectual.

Churín não está vinculado a uma instituição de ensino superior à distância, como poderia ter optado. A primeira convicção dele é que precisa aproveitar melhor os horários livres. “O meu tempo é importante. A única coisa que não se recupera é o tempo (perdido)”, justificou em conversa com o POPULAR nesta quarta-feira (10), um dia após ter feito as três assistências.

Por influência da namorada, a pedagoga Tamara, argentina como ele e que atua em “classes” (aulas) para crianças, o jogador passou a buscar cursos livres relacionados à Psicologia e disponibilizados na internet. A nova atividade começou durante a pandemia.

Nos próximos dias, iniciará também um curso voltado ao meio em que atua - o de técnico de futebol na Escola de Treinadores Luís Cesar Menotti. Campeão do Mundial 1978 à frente da seleção da Argentina, Menotti é uma das referências naquele país, pois dirigiu a Argentina de 1975 - estava à frente do selecionado no Quadrangular Internacional Leonino Caiado, disputado em Goiânia após a inauguração do Serra Dourada, em março de 1975 - até o Mundial de 1982 (Espanha), quando a equipe foi eliminada após derrotas para a Itália e o Brasil.

Serão dois anos de aulas teóricas, segundo o jogador, disponibilizadas aos participantes numa plataforma digital. Depois, terá de complementar o curso com atividades práticas, mas em horários maleáveis.

Churín não sabe se será treinador, mas pretende se aperfeiçoar. Assim, quer unir a Psicologia à formação no esporte. “Leio muito sobre Psicologia. Mas procuro fazer cursos mais pontuais”, explica, sem se prender às linhas acadêmicas ou aos teóricos do assunto. Um dos temas de interesse dele tem sido as redes sociais.

Na conversa com a reportagem, Churín evitou citar nomes de teóricos. Também não quer ser rotulado de “intelectual” num meio em que a maioria dos colegas de profissão deixa a escola mais cedo para se dedicar à carreira de atleta.

O argentino busca algo que possa ajudá-lo a se conhecer ou que auxilie na convivência em grupo, por exemplo, como nos elencos de futebol. São atletas com pensamentos diferentes, às vezes, mas que podem convergir para os interesses daquela coletividade.

Churín admite buscar mais conhecimentos sobre a Psicologia do Esporte, usual no meio dele e dos desportistas, em geral. No Atlético-Go, sempre procura repartir os méritos entre os jogadores e comissão técnica em momentos de resultados positivos, como na goleada sobre o Nacional. O técnico Jorginho tem elogiado a conduta dele no clube.

O atacante iniciou a carreira no futebol argentino. Rodou por alguns clubes do país, mas foi no futebol chileno e paraguaio que mostrou o lado artilheiro. Primeiro, no Curicó Unido (Chile), em que chegou à final da 2ª Divisão daquele país e fez 17 gols. Depois, ganhou a Copa do Chile (2014-15) pela Universidad Concepción. Chegou, então, ao Uníon Española, marcou 25 vezes e rumou para o Cerro Porteño (Paraguai), onde é ídolo, deixou a marca de 53 gols em 128 jogos e conquistou títulos dos Torneios Clausura (2017) e Apertura (2020).

Os números e a disposição despertaram o interesse do Grêmio. Churín não se firmou no futebol gaúcho, mas foi bicampeão do Gauchão (2021 e 2022) e campeão da Recopa Gaúcha (2022) antes de ser contratado pelo Atlético-GO. Por ter atuado na Copa do Brasil, não poderá reforçar o time atleticano na disputa da vaga à semifinal, na próxima semana, diante do Corinthians.