Vice-artilheiro do Atlético-GO em 2022, o meia Shaylon permaneceu no Dragão para 2023 e tem como objetivo superar seus números obtidos na temporada que se encerrou.

Com 12 gols, Shaylon foi o vice-artilheiro do Dragão em 2022, atrás apenas do meia-atacante Wellington Rato, que balançou as redes 15 vezes e acabou negociado com o São Paulo.

A última temporada foi a mais artilheira da carreira de Shaylon como profissional, mas o jogador que ir além em 2023. "Vou buscar melhorar, a ideia é sempre buscar evolução e espero que não só eu, mas todo mundo possa fazer uma boa temporada em 2023", frisou.

O meia atleticano disse que não abriu conversas no mercado da bola porque sabia que o Atlético-GO contava com ele em 2023 e disse que está focado para realizar um bom trabalho na próxima temporada. Para ele, definir o futuro não foi uma questão problemática para ele.

"A definição foi simples, pois tenho contrato de mais um ano e sabia que o Adson (Batista) queria que eu ficasse. Então, nas minhas férias não pensei em outra coisa, procurei descansar e agora estou 100% focado aqui", destacou Shaylon.

O meia vê o trabalho desenvolvido no caminho certo e quer ajudar a acelerar o processo de adaptação dos novos companheiros de clube para largar bem em 2023.

"Mantivemos uma boa base e tem muitos jogadores que se conhecem. Agora é dar suporte aos que estão chegando e ajudá-los a entender a filosofia do clube o mais rápido possível para iniciar bem o ano e o estadual, para fazer um ano forte", destacou Shaylon.