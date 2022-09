Um dos destaques individuais do Goiás nesta Série A do Campeonato Brasileiro, o meia Diego destacou a importância da sequência de dois jogos que o clube terá em casa, para que o clube chegue próximo do seu objetivo na competição. Polivalente, o jogador acredita que a estrela principal da campanha do clube no Brasileirão é a coletividade.

Após o empate com o RB Bragantino, fora de casa, o Goiás terá dois jogos em Goiânia contra Botafogo (10º) e Fortaleza (14º). Para o meia Diego, o Goiás não pode sequer negociar pontos diante de sua torcida e mira seis pontos nessas partidas.

"São de suma importância, são dois jogos em casa e seis pontos em disputa e confrontos diretos com duas equipes que estão brigando com a gente. Temos de ir para vencer, conquistar os seis pontos e ficarmos mais próximos do nosso objetivo, que é a permanência na Série A", frisou Diego.

Contratado pelo Goiás em 2021, Diego se firmou como uma referência no atual elenco por se tratar de um jogador versátil e que joga em várias funções. No entanto, o jogador não vê protagonismo individual dentro do elenco esmeraldino.

"Todos os jogadores do elenco têm em mente que a principal estrela é o Goiás, o clube. A estrela principal tem que ser todo o elenco, todos os jogadores com o Goiás como a principal causa, ninguém querendo ser melhor do que ninguém", destacou Diego.

O Goiás volta a campo na próxima quarta-feira (28), às 21h45, no Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha) para enfrentar o Botafogo. O lateral esquerdo Sávio e o atacante Pedro Raul são desfalques certos.