Detentor da melhor sequência nesta Série B 2021, o Vila Nova é a equipe a ser batida na competição e colocará a invencibilidade de dez partidas na Segundona nacional em jogo na próxima rodada, na qual enfrentará o Sampaio Corrêa-MA na quinta-feira (11), em São Luís, às 19 horas. Os bons números na reta final desta temporada já caíram no gosto do elenco - no total, o Vila defende sequência de 13 partidas sem derrota, incluindo três vitórias na Copa Verde.

Autor de dois gols no empate (2 a 2) diante do Guarani, em jogo polêmico, o atacante Alesson curte o bom momento do time, que ainda busca um ou dois pontos para se consolidar de vez na Série B. Alesson é um dos goleadores do clube na Série B, ao lado de Clayton - ambos têm seis gols, cada um.

“Não perder jogos é bom para qualquer equipe. E ser um jogador vencedor, vitorioso, é importante para qualquer pessoa. Então, quanto mais jogos ficarmos sem perder, vai ser melhor para nós e para o clube, também. É muito bom ficar sem perder (jogos). Ganhar dá confiança ao grupo. Além disso, o clima no clube fica mais leve”, constatou o atacante, que gosta do desafio do clube de também estar na briga pelo título da Copa Verde, em que disputa a semifinal diante do Nova Mutum-MT.

O Vila Nova tentará devolver ao Sampaio Corrêa o revés sofrido no 1º turno, quando foi derrotado em Goiânia por 2 a 0 - o time vivia fase de instabilidade e foi comandado pelo técnico Higo Magalhães, agora em fase de bons resultados. Além do Sampaio, o Vila ainda enfrenta o Vasco e o Londrina (em casa) e o Vitória (fora).

O time maranhense (43 pontos) está encostado no Vila Nova (44 pontos) e também precisa pontuar para garantir presença na Série B 2020. Ao contrário do time vilanovense, que conseguiu reagir e soma 25 pontos no returno, o Sampaio se vê entre os piores e obteve só 13 pontos. Ainda assim, compensou a baixa pontuação com 1º turno positivo, em que obteve 30 pontos.

Os dois clubes buscam consolidação na Série B. Ambos rivalizaram na Série C 2013, quando foram semifinalistas, mas com a classificação do Sampaio Corrêa à decisão, após empate (0 a 0, em Goiânia) e vitória (2 a 1, em São Luís).