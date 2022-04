Esporte Destaque em participações de gols no Atlético-GO, meia celebra tri estadual Shaylon venceu o terceiro estadual nas últimas quatro temporadas, o primeiro com a camisa do Dragão

O meia Shaylon conquistou pelo Atlético-GO o terceiro estadual nas últimas quatro temporadas, o primeiro no futebol goiano em sua segunda campanha no Estado - em 2020 jogou a Série A pelo Goiás e voltou neste ano ao assinar com o Dragão. “Ser campeão é muito especial, feliz por ter a chance de celebrar com a torcida. Infelizmente o jogo de volta foi na casa deles (Goiás), mas ainda bem que pudemos celebr...