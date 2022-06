O atacante Airton entrou no intervalo do jogo em que o Atlético-GO perdia de 1 a 0 para o Juventude-RS, no domingo (19), no Estádio Antonio Accioly. Fez o gol de empate e criou a jogada em que Léo Pereira fechou o placar da partida que o Dragão venceu, de virada, por 3 a 1. A vitória deixa o time atleticano num bom momento para disputar o primeiro clássico da Copa do Brasil, contra o Goiás, nesta quarta-feira (22). O atacante espera um jogo diferente e muito disputado.

"Vivemos um bom momento na temporada. Nos últimos quatro jogos, conseguimos três vitórias e isso traz confiança para os próximos duelos. Sabemos que um clássico é sempre um jogo diferente e muito disputado. Por isso, é necessário entrarmos totalmente ligados no jogo, porque uma partida como essa pode ser decidida nos detalhes. Precisamos estar concentrados para buscar a vitória e sair na frente nesse jogo de 180 minutos", avaliou Airton.

Na Série A, Airton já fez gols sobre Coritiba e Juventude-RS. Na Copa do Brasil, marcou na goleada de 3 a 0 sobre o União, em Rondonópolis-MT. Aos poucos, Airton justifica a aposta que a direção atleticana fez ao contratá-lo. Além do gol, tem demonstrado ser um atacante rápido e que sabe aproveitar os espaços no lado do campo.

Sobre a vitória sobre o Juventude, o atacante acredita que pôde trazer mais tranquilidade à equipe, que subiu na tabela, deixou o Z4 e venceu concorrente de estrutura e tamanho semelhantes na Série A.

"Foi uma vitória muito importante para nós, principalmente por ser um adversário que se encontrava na mesma região da tabela que nosso time. Então, literalmente era um confronto direto. Graças a Deus, conseguimos fazer uma grande partida, reverter o placar e marcar os três pontos. fico muito feliz pelo gol e pela assistência. Porém, o mais importante foram a vitória e os três pontos", destacou Airton.