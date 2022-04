O meia Jorginho foi o destaque do Atlético-GO na goleada de 4 a 0 sobre a LDU (Equador), na noite desta terça-feira (5), no Estádio Antonio Accioly. Ele abriu o caminho da vitória no segundo tempo e ainda foi decisivo com as assistências para dois gols atleticanos.

Tamanho desempenho propiciou ao camisa 10 atleticano o prêmio de melhor jogador em campo, com direito a receber um troféu da organização da Sul-americana. Jorginho repetiu o que havia dito antes, ao retornar ao clube: "quando cheguei aqui, disse que a minha história não havia acabado, que começaria novamente", relembrou o jogador atleticano, que conquistou o título do Goianão, apesar de não ter atuado na segunda partida da final, pois estava suspenso.

Jorginho voltou a citar a frase dita na reapresentação, mas fez questão de elogiar a chegada do técnico Umberto Louzer ao clube. Até então, o jogador vinha atuando quase que como um extremo, aberto pelo lado esquerdo e, às vezes, no lado direito. Umberto Louzer recolocou "Jorge", como o treinador gosta de chamá-lo, para atuar centralizado e livre na criação. Assim, chegou ao bom entrosamento com Wellington Rato, Shaylon e Léo Pereira.

Até então, Jorginho havia disputado sete partidas internacionais, no futebol brasileiro: duas pela Libertadores (no Athletico-PR, em 2020) e cinco pela Copa Sul-Americana 2021 (Ceará). A goleada e atuação dele são estímulos para continuar em evolução no clube. "Sou um cara que trabalha muito, sou um cara que não gosto de falar muito, mas que gosta de trabalhar. Procuro dar conselhos aos mais novos, mas quando entro dentro de campo, é para dar o melhor."

Para o camisa 10 atleticano, o time está no caminho certo, mas precisa ter "pés no chão" e seguir na batida para conseguir outro bom resultado sobre o Flamengo. Na estreia do Dragão na Série A 2020, após paralisação do futebol por causa da epidemia do coronavírus, Jorginho se destacou na goleada de 3 a 0 sobre o Flamengo com um belo gol no Estádio Olímpico.

"Nosso ataque se movimenta muito. O Wellington Rato, o Shaylon, o próprio Lèo (Pereira). Nós procuramos nos movimentar, não temos posição fixa. Isso mostrou mais uma vez a nossa força. É como falei: estamos no caminho certo. Desde que o professor (Umberto Louzer) chegou, ele fez o time ficar com a bola, sem medo de jogar. Isso é importante. Fizemos uma grande partida, uma das melhores partidas", destacou Jorginho.