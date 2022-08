O atacante Anderson retornou ao Vila Nova no final da semana passada, teve contrato publicado no BID da CBF e será reintegrado ao time principal do clube colorado para a disputa da Série B. O jogador de 21 anos estava emprestado ao Afogados da Ingazeira-PE e foi destaque no time pernambucano.

Revelado pelo Belo Jardim-PE e com base concluída no Vila Nova, Anderson fez poucos jogos como profissional nos últimos anos e foi cedido ao Afogados da Ingazeira com o objetivo de ter sequência. Pelo clube pernambucano, o atacante disputou 22 jogos e marcou 13 gols. Nove foram na Série D, ele terminou sua participação como quarto principal artilheiro da competição nacional - o torneio segue em disputa.

Leia também

- Atacante deixa o Vila Nova e jogará a Série A

- Confira a classificação atualizada da Série B

Anderson teve retorno oficializado no Vila Nova no mesmo dia que o clube colorado anunciou a saída do atacante Pablo Dyego, que foi para o Avaí.

Além do Vila Nova, Belo Jardim e Afogados da Ingazeira, Anderson atuou pelo time sub-20 do Corinthians e jogou dois jogos do Goianão 2022 pelo Grêmio Anápolis. Segundo o empresário do atleta, o retorno ocorreu em meio ao período de sondagens e propostas que o atleta teria recebido, incluindo de outras equipes da Série B, como o Londrina.