O meia Marquinhos Gabriel teve estreia perfeita com a camisa do Goiás. O novo camisa 10 do time esmeraldino marcou um gol e deu uma assistência na vitória de 2 a 1 do alviverde no clássico contra o Atlético-GO, neste sábado (27), na Serrinha, na abertura da 24ª rodada do Brasileirão.

O jogador permaneceu em campo durante boa parte da partida e foi substituído no decorrer da etapa final. Com pouco mais de duas semanas no clube goiano, Marquinhos Gabriel prevê que ficará mais solto com a sequência de treinos e jogos.

“Na primeira vez em campo, a gente ainda fica um pouco acanhado, mas vou me soltando para cada dia ficar melhor”, avisou o camisa 10 do Goiás, em entrevista ao Premiere.

Marquinhos Gabriel fez o segundo gol da vitória sobre o Atlético-GO e deu passe para o primeiro gol no duelo na Serrinha.

“Estou muito feliz, não vou conseguir descrever meu sentimento, mas é parabenizar o grupo pela entrega. Sofremos gol no final (do jogo), mas soubemos administrar o resultado. Vitória importante para a gente se distanciar da zona incômoda e encostarmos no pelotão da frente”, avaliou o meia Marquinhos Gabriel.

Na próxima rodada, a 25ª do Brasileirão, Marquinhos Gabriel vai reencontrar um dos seus ex-clubes, o Santos. O Goiás encara o Peixe na segunda (5 de setembro), na Vila Belmiro, a partir das 20 horas, pela 25ª rodada da Série A.