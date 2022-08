O Atlético-GO vem de três vitórias seguidas nos últimos jogos, está entre os quatro semifinalistas na Copa Sul-Americana e se prepara para jogo importante pela Série A, na noite deste sábado (13), diante do Botafogo, no Rio. O Dragão precisa de um resultado positivo fora de casa. Para isso, tem como trunfo o bom momento vivido após o salto de qualidade mostrado na sequência vitoriosa recente.

O Dragão também pode se aproveitar do futebol competitivo apresentado por alguns jogadores que até então não haviam mostrado um nível de atuação convincente ou que estavam oscilando. Hayner, Arthur Henrique, Klaus, Edson Fernando, Luiz Fernando, Léo Pereira e Diego Churín tiveram atuações consistentes nos dois triunfos sobre o Nacional (Uruguai) e são candidatos à titularidade nas próximas partidas, contra Botafogo (sábado, dia 13) e Corinthians (quarta-feira, 17, pelas quartas de final da Copa do Brasil).

O técnico Jorginho já sinalizou que pretende fazer o rodízio de peças no elenco conforme a competição e a situação. Após a goleada (4 a 1) para o Flamengo, o presidente do clube, Adson Batista, havia ponderado que era preciso um time “fisicamente inteiro” e que alguns titulares estavam esgotados. Novas contratações foram realizadas e a comissão técnica tem se utilizado delas para fazer o rodízio e suprir ausências.

Luiz Fernando (três gols na Sul-Americana e duas assistências na Copa do Brasil), Diego Churín (três assistências na goleada de 3 a 0 sobre o Nacional e um gol sobre o Red Bull Bragantino-SP) e Léo Pereira (um gol sobre o Corinthians e uma assistência para o gol de Luiz Fernando no Uruguai) ganharam pontos, mas não devem iniciar a partida no Rio. Churín não pode ser utilizado na Copa do Brasil (quarta-feira, 17) e pode ser aproveitado contra o Botafogo - disputa a vaga com Ricardinho.

O treinador está se valendo das opções disponíveis, conforme a competição (Série A, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil), a condição física e a disponibilidade, pois há atletas que não poderão ser aproveitados na Copa do Brasil (atuaram nas fases iniciais por outras equipes, como Churín, Klaus, Rhaldney, Willian Maranhão e Camutanga) ou que não estão inscritos na Sul-Americana.

Dos zagueiros disponíveis, somente Michel e Wanderson podem atuar nos três torneios. Entre os demais, apenas Lucas Gazal tem condições de jogar na Copa do Brasil, quarta (17). Por isso, para ganhar ritmo e experiência em jogos pesados, é opção para fazer dupla de zaga com Wanderson ou Klaus, no Rio. Camutanga jogou só uma vez (na derrota de 1 a 0 para o América-MG) e parece ter perdido espaço.

A defesa é o setor que mais teve mudanças nas últimas semanas. Ramon Menezes (contundido) e Edson (negociado com o futebol árabe) e Emerson Santos (recém-contratado, se contundiu) desfalcam o time nesta temporada. Nesta quinta-feira (11), o zagueiro Edson se despediu dos companheiros de clube e está a caminho do Al Adalah (Arábia Saudita).

Outro jogador que mostrou desenvoltura na Sul-Americana foi o volante Edson Fernando, mas também deve ficar como opção no Rio, assim como Gabriel Baralhas. Neste sábado, Willian Maranhão será o volante, ao lado do capitão Marlon Freitas. Wellington Rato deve voltar como meia, para descansar Jorginho.

Uma opção de formação titular teria Renan; Dudu, Klaus (Wanderson), Lucas Gazal, Jefferson; Willian Maranhão, Marlon Freitas, Wellington Rato; Airton, Ricardinho (Diego Churín), Peglow.