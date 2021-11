Esporte Deyverson sai do banco para dar ao Palmeiras o tri da Libertadores No início da noite de Montevidéu, o atacante fez um dos gols mais importantes da história do clube alviverde

Deyverson, 30, passou mais de um ano na Espanha, onde atuou por Getafe e Alavés. Pouco jogou. Mas quando postava qualquer foto em sua conta no Instagram, a maioria dos comentários tinha basicamente a mesma mensagem: "Volta para o Palmeiras!" Em 27 de novembro de 2021, no início da noite de Montevidéu, o atacante fez um dos gols mais importantes da história do clu...