Esporte DF define vacinação completa como obrigatória para entrada em jogos e shows A definição consta na edição de nesta quarta-feira (24) do Diário Oficial do DF e é assinada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB)

O governo do Distrito Federal definiu que apenas vacinados com dose única -caso do imunizante da Janssen - ou duas doses - caso dos demais imunizantes - da vacina contra a Covid-19 poderão entrar em eventos esportivos, shows e festivais. Apenas quem tiver comprovado ter recebido a dose única ou as duas doses contra a Covid-19 há 15 dias poderá ingressar nestes evento...