Di María treinou normalmente com a Argentina neste domingo (11) e pode voltar à equipe titular na partida da próxima terça-feira (13), contra a Croácia, pelas semifinais da Copa do Mundo. O jogador sentiu uma lesão no jogo contra a Polônia [o último da fase de grupos], não jogou contra a Austrália e atuou por 10 minutos contra a Holanda.

Após a classificação e o pouco tempo em campo contra os holandeses, Di María ainda treinou separado do restante do elenco argentino no sábado (10), mas foi a campo com os demais companheiros hoje, na Universidade do Qatar, onde está hospedada a Albiceleste. Ele participou de atividades táticas já pensando o confronto contra os croatas.

Com a possível volta de Di María à equipe, Lionel Scaloni agora precisa decidir se manterá o esquema com três zagueiros ou se irá mandar um dos defensores para o banco para promover o retorno do atleta da Juventus aos titulares. Na última partida, a defesa foi composta por Lisandro Martínez, Cristian Romero e Otamendi. O ataque foi escalado com Lionel Messi e Julián Álvarez.

Apesar de ter o 'reforço' do meia-atacante, o treinador argentino tem duas baixas certas para encarar a Croácia. Com os cartões amarelos recebidos contra a Holanda, os laterais Montiel e Acuña estouraram o limite de dois e estão suspensos - Molina e Tagliafico devem ser os titulares pelos lados do campo.

Diante deste cenário, uma provável Argentina para o duelo das semifinais da Copa do Mundo deve ter: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi e Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández (Leandro Paredes) e Alexis Mac Allister; Angel Di María, Lionel Messi e Julián Alvarez.