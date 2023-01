O Anápolis venceu o Crac por 2 a 0 neste domingo (22), no Estádio Jonas Duarte, e conquistou sua primeira vitória no Campeonato Goiano. É também a primeira derrota do clube catalano, que se segura na vice-liderança, mas perde a invencibilidade no Estadual.

O Leão do Sul tem 7 pontos, 4 a menos do que o líder Atlético-GO. O Crac tem outros dois clubes em seu encalço com a mesma pontuação (7), mas com piores números nos critérios de desempate - Goiás e Goiânia.

Os gols do Anápolis saíram no segundo tempo de um jogo equilibrado. Gonzalo participou dos dois gols. Aos 15, Ariel pegou a sobra na área depois de Gonzalo finalizar, a zaga não tirar e a bola bater na trave. Aos 38, Gonzalo fez o dele ao chutar cruzado da esquerda da área.

Na próxima rodada, quarta-feira (25), o Crac joga em casa contra o Goiás, às 19h, e o Anápolis joga em Goiânia, contra o Atlético-GO, no Accioly, às 19h30.

JOGOS DA PRÓXIMA RODADA

Quarta-feira (25/1)

19h - Crac x Goiás

19h30 - Atlético-GO x Anápolis

20h - Goianésia x Grêmio Anápolis

20h - Morrinhos x Goiânia

20h30 - Aparecidense x Inhumas

20h30 - Vila Nova x Iporá