O meia-atacante Shaylon poderá uma das novidades do Atlético-GO na primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira, no Estádio Serra Dourada. O Dragão decide vaga diante do São Paulo, clube no qual Shaylon foi revelado e lançado no elenco principal, a partir de 2017, pelo ex-goleiro e atual treinador do Tricolor, Rogério Ceni.

O jogador atleticano se diz agradecido por tudo que foi proporcionado pelo São Paulo no início da carreira dele. O meia-atacante também acredita que o time atleticano possa repetir a força caseira usada no torneio continental - a equipe tem 100% de aproveitamento nos jogos em casa, nos estádios Antônio Accioly e Serra Dourada. Claro, se for possivel, espera fazer valer a "lei do ex", pois "será muito legal e bom para todos".

Shaylon garante estar muito motivado para enfrentar o ex-clube e feliz por ter voltado ao time mesmo com derrota no clássico de sábado (27), diante do Goiás, que resultou na demissão do técnico Jorginho. A possibilidade de jogar na quinta-feira (1º) deixa o jogador animado.

"É uma motivação a mais, por ter voltado ao time", definiu Shaylon, ao conceder entrevista coletiva na tarde desta terça (30) na área externa do Serra Dourada, antes do penúltimo treino antes do jogo decisivo.

A Conmebol, organizadora da Sul-Americana, não permitiu que a imprensa fizesse a cobertura e imagens do treino no Serra Dourada.

Sobre enfrentar novamente o São Paulo, pelo qual atuou nas categorias de base, Shaylon disse que não guarda nenhum tipo de mágoa por não ter sido aproveitado no elenco principal. Lembrou que sempre foi bem tratado na passagem pelo tricolor, mas que agora é jogador do Atlético-GO e vai buscar a vitória para deixá-lo em vantagem para o jogo de volta, em São Paulo, na próxima semana. "Só tenho a agradecer ao São Paulo, desde a base". Caso faça um gol, Shaylon afirmou que "será bom" e que a meta é colaborar para a vitória atleticana.

Até agora, o Atlético-GO venceu três vezes no Antonio Accioly pela 1ª fase: LDU/Equador (4 a 0), Defensa y Justicia/Argentina (3 a 2) e Antofagasta/Chile (1 a 0).

Depois, no Serra Dourada, foram mais duas vitórias nos jogos eliminatórios: Olímpia/Paraguai (2 a 0 e 5 a 3 nos pênaltis, nas oitavas) e Nacional/Uruguai (3 a 0).

Shaylon marcou dois gols em Goiânia, sobre a LDU e Defensa y Justicia, e converteu pênalti na decisão de vaga diante do Olimpia. Depois, se contundiu na vitória de 2 a 0 sobre o Corinthians, no dia 27 de julho.

Em relação às fases eliminatórias, Shaylon lembrou que há uma pequena diferença no jogo decisivo desta semifinal. O Dragão abre a disputa pela vaga à final em casa, ao contrário das oitavas e quartas, nas quais fez o primeiro jogo fora e decidiu no Serra Dourada. "É um jogo grande" e que é preciso buscar fazer em casa a vantagem para tentar administrá-la em São Paulo, no Morumbi.