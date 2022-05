Titular absoluto do Goiás nos seis jogos da equipe nesta Série A do Campeonato Brasileiro, o meia-atacante Diego, de 26 anos, espera uma pressão enorme do Flamengo sobre o time esmeraldino no jogo de sábado (21), no Maracanã, mas afirma que a equipe goiana está preparada para isso.

Diego acredita que o momento delicado vivido pelo Flamengo neste início de Série A não condiz com o poderio que o clube rubro-negro possui, sobretudo quando joga em casa.

"Vamos preparados para um jogo em que o Flamengo vai para cima da gente, tenho certeza que desde o primeiro minuto vão fazer pressão. Mas nós vamos preparados para isso e para conquistar um bom resultado", frisou;

O meia-atacante, que joga também como ala pela direita, disse que a equipe esmeraldina gosta de jogar esse tipo de partida, contra times fortes como foi contra Palmeiras e Atlético-MG.

"Em jogo grande estamos atentos a todo momento, estamos ligados e sabemos que é jogo difícil. Jogo grande contra Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras, até outras equipes que vão brigar pelo título, é sempre importante para nós, que vamos sempre com muita garra e vontade", salientou.

O Goiás encara o Flamengo neste sábado (21), às 16h30, no Maracanã e busca manter a sequência invicta que já dura três partidas neste Brasileirão.