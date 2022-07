Esporte Diego lamenta saída de Élvis do Goiás, mas lembra: 'bola pra frente' Jogador esmeraldino revela que grupo ficou surpreso com a decisão de Élvis e acredita que elenco vai superar a perda

A saída do meia Élvis ainda repercute dentro da Serrinha e o meia Diego, um dos destaques do Goiás no Brasileirão, comentou sobre a perda do então capitão da equipe. O polivalente meio-campista esmeraldino disse que o grupo ficou surpreso com a decisão do colega, mas que precisa superá-la. "Ficamos muito surpresos com essa notícia porque o Élvis era um líder do nos...