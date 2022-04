Esporte Dieta continua no carro da Red Bull, mas agora é Ferrari que busca reação Equipes dominam o começo da temporada. Próxima etapa será disputada no GP de Miami, nos Estados Unidos, entre os dias 6 e 8 de maio

A quarta etapa do campeonato da Fórmula 1, disputada no último final de semana, na Itália, só não foi perfeita para a Red Bull porque Sergio Perez não se classificou bem na sexta-feira e, com isso, ficou em terceiro na sprint. De resto, Max Verstappen conquistou todos os 34 pontos em jogo e o mexicano completou a dobradinha do time, que vinha pressionado depois de ver t...