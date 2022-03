Esporte Diretor indica elenco fechado no Vila Nova Após oito contratações, Tigre vai avaliar plantel durante a disputa da Série B

O Vila Nova não deve contratar mais reforços antes do início da Série B. Segundo o diretor de futebol, o ex-atacante Frontini, o momento agora é de seguir a preparação para o Brasileiro e durante a competição avaliar se será necessário buscar novas contratações. Depois do Goianão 2022, o Tigre acertou com oito nomes. Nesta quinta-feira (31), o atacante Diego Tavares se apresentou no clube colorado no início da tar...