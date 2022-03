Esporte Dirigente do Goiás critica escala de árbitro paulista para final Vice-presidente do Conselho Deliberativo, Edminho Pinheiro vê como "palhaçada" a escolha da Federação Goiana de Futebol para o apito

Edminho Pinheiro criticou a decisão da Federação Goiana de Futebol em escalar o árbitro Luiz Flávio Oliveira (Fifa/SP) para o jogo da volta da final do Campeonato Goiano entre Goiás e Atlético-GO, na Serrinha. O vice-presidente do Conselho Deliberativo do Goiás voltou a chamar as escolhas da FGF de "palhaçada" por escolher árbitros de categorias diferentes para o...