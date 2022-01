Esporte Dirigente do Goiás diz que contratação de técnico estrangeiro está suspensa Vice do Conselho Deliberativo, em entrevista ao jornalista Jorge Nicola no Youtube, falou que tendência é seguir com Glauber Ramos no comando

O vice-presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, Edminho Pinheiro, disse que o clube esmeraldino só vai contratar um técnico estrangeiro se o profissional tiver carreira consagrada. O dirigente frisou que a ideia de procurar um treinador do exterior está suspensa no clube esmeraldino. A informação foi divulgada por ele em entrevista ao jornalista Jorge Nicola, no Yout...