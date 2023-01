Diferente do habitual, o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, Edminho Pinheiro, não quis comentar sobre a arbitragem do clássico entre Goiás e Vila Nova, que terminou com vitória esmeraldina por 1 a 0. O dirigente frisou que a partida foi boa e que a equipe alviverde mostrou superação, por ter vencido após passar quase um tempo inteiro com um a menos em campo.

“Vejo que foi um jogo que se tornou muito mais complicado da expulsão do Yan (Souto). Entendo, não sei, mas acho que o primeiro cartão dele foi sem cabimento. Critério do árbitro, fazer o que. Mas não vou falar de arbitragem hoje (neste domingo, 29). O Goiás soube suportar bem a falta de um homem em campo”, falou Edminho Pinheiro após a vitória de 1 a 0 do Goiás sobre o Vila Nova.

Apesar de não falar sobre a atuação específica de Osimar Moreira, o dirigente também acredita que a presença de árbitros de fora do estado deve ocorrer quando Wilton Pereira Sampaio não estiver disponível. O árbitro goiano apitou a final da Supercopa do Brasil, conquistada pelo Palmeiras, no sábado (28), em Brasília.

“A Federação passa por um momento difícil de entressafra de talentos. Vamos ter que conviver com situações em que nosso principal árbitro não esteja disponível, infelizmente. Por prudência, clássico ele deveria trazer árbitros de fora. Não estou reclamando de hoje, não é isso, mas seria mais prudente a federação trazer de fora quando o Wilton não puder”, opinou Edminho Pinheiro.

Uma reclamação feita pelo presidente do Conselho esmeraldino é a respeito do horário das partidas aos domingos. Os jogos nesses dias específicos possuem um horário às 10h30. O Goiás jogou nesta grade nos últimos três finais de semana - contra Atlético-GO, Iporá e Vila Nova.

“Num tempo desse, a gente pode evoluir e jogar uma hora mais cedo. O horário de manhã é maravilhoso, seria até mais humano com os atletas. Daqui a pouco vai piorar (o clima). Faço um apelo à FGF para voltar pelo menos uma hora (9h30) para ficar bacana. É muito gostoso esse horário da manhã cedo”, sugeriu Edminho Pinheiro.