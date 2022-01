Esporte Dirigente do Goiás tem preferência por técnico estrangeiro Sem acerto com Dorival Júnior, alviverde segue busca por treinador. Entre os clubes da Série A, 25% têm no comando profissionais que não são brasileiros

Sem acerto com Dorival Júnior, o Goiás está no mercado em busca de um novo treinador para comandar a equipe na temporada 2022 e vai fazer a escolha com critério e sem pressa. A diretoria esmeraldina vai avaliar as opções do mercado e entende que a busca por um treinador estrangeiro é uma solução interessante no momento.Dorival Júnior era o nome de desejo do presidente...