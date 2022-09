A morte de Hailé Pinheiro foi recebida com muita tristeza por pessoas que no futebol conviveram por clubes rivais ao do ex-dirigente esmeraldino. Representantes de equipes como Atlético-GO e Vila Nova prestaram homenagem a Hailé Pinheiro, que morreu nesta quarta-feira (7), em Goiânia, por complicações decorrentes do câncer na garganta.

Em todos os relatos, Hailé Pinheiro foi citado como um dos maiores dirigentes da história do futebol goiano e em alguns casos como o maior. “Com muita tristeza recebi a informação do falecimento do Sr. Hailé Pinheiro. Seu amor pelo Goiás e o idealismo para construir um grande clube de futebol é inspiração para todos nós no Atlético-GO”, relatou Adson Batista em mensagem publicada em uma rede social.

O dirigente atleticano afirmou que Hailé Pinheiro foi o maior dirigente da história do goiano. Raimundo Queiroz fez o mesmo e disse ter trabalhado cerca de 30 anos ao lado de Hailé Pinheiro no Goiás.

“Vejo com muita tristeza essa perda. Foi uma grande pessoa e dirigente, vai fazer falta ao Goiás e ao futebol goiano. Tenho respeito enorme por ele. Se não foi o maior da história do futebol goiano, está entre os maiores. Sempre o vi como o principal dirigente do Goiás. Nós trabalhamos juntos cerca de 30 anos, era uma excelente pessoa”, contou Raimundo Queiroz, que foi presidente do Goiás entre 2003 a 2006 e em momentos da carreira chegou a trocar farpas com a família Pinheiro, além de ter enfrentado oponentes apoiados por Hailé em eleições no clube.

Elvis Mendes, presidente da Aparecidense, lembrou que Hailé Pinheiro foi um dirigente que “sempre procurou ajudar a Aparecidense”. Por anos, o Camaleão foi um clube que recebeu jogadores do Goiás por empréstimos.

“Ele (Hailé Pinheiro) foi um ícone no futebol brasileiro, não só do futebol goiano. Meu amigo, parceiro da Aparecidense. Ajudou muito a Aparecidense no início. Lamento profundamente essa perda imensurável. Sou amigo do Paulo Rogério (atual presidente do Goiás e filho de Hailé Pinheiro) e me solidarizo com a família Pinheiro”, disse Elvis Mendes, que em 2019 fez uma placa em homenagem a Hailé Pinheiro e entregou ao ex-dirigente antes de jogo válido pelas quartas de final do Goianão - o Goiás venceu por 3 a 1.

O presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, também prestou uma homenagem em uma rede social. “Hailé Pinheiro e João Carneiro, sem dúvida, os 2 maiores dirigentes do futebol goiano! Que Deus, senhor de todos os exércitos, conforte familiares e amigos!”, publicou o dirigente colorado.

O presidente do Crac, Roberto Silva, disse que o “futebol goiano se entristece” nesta quarta-feira. “Eu fiquei chocado quando ouvi a notícia por volta do meio-dia. Eu não tive muita convivência com ele, mas o admirava por toda sua história com o futebol goiano. Sempre me tratou muito bem nos jogos que fui na Serrinha com o Crac. É um dos maiores da história, uma enorme perda para o futebol goiano”, opinou o dirigente do clube de Catalão.