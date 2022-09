A rodada de abertura da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano acirrou a briga pela liderança. O Goiânia, vice-líder, venceu e o Inhumas, 1º colocado, perdeu. As posições seguem as mesmas, mas agora as duas equipes da faixa de acesso estão empatadas em pontos com 16, cada.

Cada um dos dois primeiros colocados tem cinco vitórias. Por isso, o Inhumas fica na ponta por ter saldo de gols melhor que o Goiânia ( 7 a 2).

No sábado, diante de 97 torcedores pagantes no Estádio Olímpico, o Goiânia venceu o Jaraguá pela segunda vez seguida. O placar foi o mesmo do encerramento do 1º turno - 1 a 0. O gol da vitória na abertura do 2º turno foi de Régis Potiguar.

No domingo (18), o Inhumas, pressionado pela vitória do Goiânia, acabou derrotado em casa pelo Cerrado, por 1 a 0.

Na outra partida da rodada, Aseev e Aparecida empataram sem gols. A Rubra é 3ª colocada, com 13 pontos. A Evangélica tem 11 pontos, em 4º.

Aparecida e Itumbiara fecham a 1ª rodada do 2º turno na quarta-feira, no Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. A equipe da casa faz campanha mediana. O tricolor, longe da época gloriosa que rendeu a ele um título estadual em 2008, é o lanterna, com 5 pontos, e luta para não cair.