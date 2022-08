O Jaraguá venceu a primeira partida na Divisão de Acesso do Campeonato Goiano na abertura da 4ª rodada da competição estadual ao superar o Cerrado, em casa, por 1 a 0. Além do triunfo do Gavião da Serra, Aparecida e Anapolina empataram por 1 a 1 no outro duelo deste sábado (27).

Com os resultados, a Anapolina chegou aos 6 pontos e permanece em 3º na tabela. O Jaraguá venceu a primeira e aos 5 pontos, assumindo a 4ª posição. O Aparecida permanece em último, agora com 2 pontos, e o Cerrado é o 6º com 3 pontos.

Neste domingo (28), outros dois jogos vão concluir a 4ª rodada. Itumbiara e Goiânia se enfrentam no Gilmar Alves, a partir das 15h30. Meia hora depois (16hs), Aseev e Inhumas duelam pela liderança no Valdir Cândido de Queiroz.

