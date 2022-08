Na rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, que terá quatro partidas neste final de semana, a Aseev (de Guapó) procura se isolar ainda mais na liderança do torneio. Para isso, buscará a vitória na tarde deste sábado (20), diante do Cerrado, a partir das 15h30, em jogo transferido para o Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), cedido pelo Vila Nova.

A Aseev soma seis pontos, enquanto o Cerrado vem de dois empates, tem dois pontos e ainda não conquistou nenhum triunfo na Segundona.

Outro clube que também não sentiu o sabor da vitória é o Goiânia. O Galo recebe, no Estádio Olímpico, o Aparecida, neste sábado (20), às 16 horas. Goiânia, Itumbiara e Aparecida têm só um ponto e pretendem melhorar a posição nesta rodada.

Uma das novidades do Galo deve ser o zagueiro e volante Anthony, regularizado. O jogador teve boa passagem pelo clube durante a Série D do Brasileiro de 2020. O Galo também tem o atacante Walter, estreante na derrota de 2 a 1 para a Aseev, no Olímpico.

Neste domingo (21), outros dois jogos complementam a 3ª rodada. A Anapolina, vice-líder (quatro pontos), disputa a segunda partida em casa, no Estádio Jonas Duarte, às 16 horas, diante do Itumbiara (um ponto), time em busca da reabilitação após perder para o Inhumas na rodada passada.

Um pouco mais cedo, às 15h30, o Inhumas (três pontos) também poderá subir ainda mais na tabela caso vença o Jaraguá (dois pontos) no Estádio Zico Brandão, em Inhumas.