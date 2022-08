A 4ª rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano terá o encontro entre a líder Aseev e o vice-líder Inhumas na sequência da competição estadual, domingo (27). Os quatro jogos da jornada serão disputados neste final de semana em quatro cidades goianas.

Antes do confronto entre líder e vice-líder, a rodada da Divisão de Acesso terá dois jogos neste sábado (27). Lanterna e sem vencer após três jogos, o Aparecida encara a Anapolina no Estádio Anníbal Batista de Toledo, a partir das 15h30. Se vencer, a Rubra assume a 1ª colocação de maneira momentânea.

No outro duelo de sábado, Jaraguá e Cerrado tentam vencer pela primeira vez na Divisão de Acesso em confronto direto no Amintas de Freitas, a partir das 15h30.

No mesmo horário, mas no domingo (28), o Goiânia tenta vencer a segunda seguida e subir na classificação em confronto diante do Itumbiara, no estádio Gilmar Alves.

“O campeonato é equilibrado e a cada ponto perdido o objetivo vai ficando mais difícil, por isso não pensamos em outro resultado que não seja a vitória. Vamos buscar impor nosso ritmo, tomar conta das ações e não dar espaços para o adversário”, contou o zagueiro Lucena, do Itumbiara.

A rodada será concluída no Estádio Valdir Cândido de Queiroz, no encontro entre Aseev e Inhumas, que se enfrentam a partir das 16 horas de domingo. (AF)