Esporte Divisão de Acesso do Goianão terá novo formato com pontos corridos Competição terá 14 datas, com oito clubes que jogam em turno e returno para definição do dois times que vão jogar a 1ª Divisão do Estadual em 2023

A Federação Goiana de Futebol anunciou, nesta terça-feira (17), o formato de disputa da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. O torneio será disputado no formato de pontos corridos, com dois turnos. A previsão de início é para o dia 6 de agosto, com término em 7 de setembro. Serão 14 datas, com oito clubes na disputa por duas vagas no Goianão 2023. A mudança foi d...