O encerramento da 5ª rodada da Divisão de Acesso promete agitar a briga pela liderança da competição estadual. Dois times entram em campo neste sábado (3) com a chance de ultrapassar o Goiânia, atual 1º colocado, e finalizar a jornada no topo do campeonato e mais confiante na busca pelo acesso à 1ª Divisão do Goianão.

As duas partidas serão disputadas a partir das 15h30. O único time que depende apenas de si para liderar a Divisão de Acesso após cinco rodadas é o Inhumas. A equipe comandada pelo técnico Gilberto Pereira tem o melhor aproveitamento (75%) do campeonato e vem embalado com três vitórias seguidas.

Como mandante, no Estádio Zico Brandão, o Inhumas desafia o Aparecida. Se vencer, vai terminar a 5ª rodada na liderança da Divisão de Acesso. O adversário é o lanterna da competição, com apenas dois pontos. O Leão não venceu após quatro jogos e ocupa a última colocação desde o início do campeonato.

A Aseev é o outro time que também pode liderar a Divisão de Acesso no encerramento da rodada. Para isso, terá de vencer o Jaraguá, fora de casa, no Estádio Amintas de Freitas, e torcer para que o Inhumas não vença o lanterna Aparecida.

O Jaraguá, por sua vez, venceu pela primeira vez na última rodada da Divisão de Acesso e tenta embalar para se aproximar da faixa de acesso (G2). O Gavião da Serra faz confronto direto contra a Aseev para se aproximar das primeiras colocações do torneio estadual. O time alvinegro pode terminar a 5ª rodada com até um ponto de diferença para a 2ª colocação.

Diferente das rodadas anteriores, a 5ª rodada da Divisão de Acesso teve jogos no meio da semana. O Goiânia, em casa, no Olímpico, venceu a Anapolina por 2 a 1. Esse resultado levou o Galo para a 1ª colocação de maneira provisória. Para se manter no topo, o time alvinegro liga o secador e terá de torcer por tropeços do Inhumas e Aseev.

A outra partida foi a vitória do Itumbiara, por 2 a 0, contra o Cerrado, quinta-feira (1). O Gigante da Fronteira venceu pela primeira vez na Divisão de Acesso, enquanto o time de Aparecida de Goiânia segue sem ganhar no torneio estadual.