Vice-líder da Divisão de Acesso do Goianão com 13 pontos (o Inhumas lidera com 16), o Goiânia ainda tenta reforçar o time para o 2º turno, que começa sábado. Segundo o diretor de futebol Henrique Santos, o Galo negocia com um atacante.

O prazo para inscrições de jogadores no campeonato termina sexta-feira (16). Na vitória de 1 a 0 contra o Jaraguá, segunda-feira, o Goiânia teve as estreias dos meias Patrick, que foi titular, e Emerson, que entrou durante a partida.

Os dois supriram a ausência do camisa 10 Ícaro, que segue em tratamento de uma lesão e não participou dos dois últimos jogos. Ele não atuará também contra o Jaraguá, sábado, às 16 horas, no Estádio Olímpico, na abertura do 2º turno. Para essa partida o técnico Marcus Alexandre ainda terá o desfalque do volante Caetano, que está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

ANAPOLINA E JARAGUÁ

O Jaraguá, adversário do Goiânia sábado (17), também está se reforçando. O clube contratou nesta semana o zagueiro Davy Einstein, de 28 anos, que nesta temporada jogou por URT, Uberaba e Poços de Caldas, todos de Minas Gerais. O Jaraguá tem 8 pontos na classificação e está em 6º lugar.

A Anapolina também contratou para o 2º turno da Segundona. O zagueiro Alemão, que estava no Santa Cruz-PE, acertou nesta semana com o clube, que ocupa a 3ª colocação no campeonato, com 12 pontos.