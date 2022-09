O Goiânia venceu o Jaraguá por 1 a 0 neste sábado (17), no Estádio Olímpico, e encostou no líder da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, o Inhumas. Os dois times têm 16 pontos e 5 vitórias, mas o 1º colocado tem saldo de gols menor.

A partida deste sábado (17) abriu o 2º turno. A vitória, conquistada com gol de Régis Potiguar, garante o Goiânia no G2 na rodada. O Inhumas ainda joga, neste domingo (18), contra o Cerrado, em casa, no Estádio Zico Brandão, a partir das 15h30.

Os outros jogos da rodada são Aseev x Anapolina (domingo, às 16 horas) e Aparecida x Itumbiara (quarta-feira, 15h30).

3ª Divisão

Na 3ª Divisão do Goiano, o Mineiros ganhou a primeira neste sábado (17) e somou seus primeiros pontos na competição após três partidas. A equipe venceu o Independente por 1 a 0.

O Centro-Oeste, de Senador Canedo, conseguiu a segunda vitória e está 100% - tem dois jogos na competição. A equipe bateu o Uruaçu por 2 a 1 e lidera o Grupo C.