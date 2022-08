A 3ª rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano foi benéfica ao Inhumas, que fez o dever de casa e superou o Jaraguá, por 1 a 0, em partida disputada na tarde deste domingo (21). Caio fez o gol da vitória da Pantera Avindada no Estádio zico Brandão, em Inhumas. Com o resultado, o Inhumas assume a vice-liderança da Segundona, com seis pontos.

A liderança continua com a Aseev, que soma sete pontos. Em 3º lugar, aparece a Anapolina (cinco pontos) e em, 4º lugar, o Goiânia (quatro pontos). Aseev, Anapolina e Cerrado estão invictos, ainda.

No outro jogo da rodada, neste domingo (21), a Anapolina passou sufoco e por muito pouco não decepcionou a torcida em casa, no Estádio Jonas Duarte. Nos acréscimos do segundo tempo, a Xata conseguiu empate sofrido por 2 a 2, graças a um gol de pênalti marcado por Kayron, em cobrança de pênalti. Esquerdinha fez o primeiro gol da Rubra. Héricles marcou duas vezes para o Itumbiara.

A Rubra está invicta após três rodadas, soma cinco pontos e segue na briga pelo acesso, em 3º lugar. O Itumbiara lamentou o resultado fora de casa que o deixa atrás da concorrência, com dois pontos.

Na tarde de sábado (20), dois jogos abriram a 3ª rodada. O Goiânia se deu bem e conquistou a primeira vitória na competição. No Estádio Olímpico, o Galo venceu apertado o Aparecida, por 1 a 0. Maicon fez o único alvinegro no fim do primeiro tempo.

Na outra partida do dia, a Aseev manteve a liderança da Segundona ao empatar por 2 a 2 com o Cerrado no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). O veterano Anselmo e o zagueiro Alef Nunes fizeram os gols de Cerrado, enquanto Caio Bahia e China marcaram os gols do líder.