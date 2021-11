Esporte Divisão de Acesso: Morrinhos é vice-líder. Xata vence de virada Na Terceira Divisão, quartas de final são definidas

O Morrinhos se deu muito bem, na tarde deste domingo (7), na sequência da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, que garante ao campeão e ao vice vagas na 1ª Divisão do Goiano 2022. Jogando em casa, no Centro Esportivo João Vilela, o Morrinhos venceu por 2 a 0 o Aparecida, lanterna da competição, com gols marcados no segundo por Anderson Cavalo e Felipe Baiano. Vi...