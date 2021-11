O Morrinhos se deu muito bem, na tarde deste domingo (7), na sequência da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, que garante ao campeão e ao vice vagas na 1ª Divisão do Goiano 2022. Jogando em casa, no Centro Esportivo João Vilela, o Morrinhos venceu por 2 a 0 o Aparecida, lanterna da competição, com gols marcados no segundo por Anderson Cavalo e Felipe Baiano.

Vitorioso, o clube do sul do Estado chega a 14 pontos e é vice-líder da Segundona, atrás do líder, o Goiatuba (16 pontos), outra equipe do sul, que não jogou no final de semana.

Na outra partida da Segundona deste domingo (7), a Anapolina confirmou a reação na competição e, de virada, venceu o Goiânia por 2 a 1 em jogo disputado em Anápolis, no Estádio Jonas Duarte.

O meia Esquerdinha marcou no segundo tempo os gols da virada da Xata - o último foi de pênalti, aos 49 minutos. Eduardo abriu o placar para o Galo, aos 6 minutos do primeiro tempo.

Com a vitória, a Rubra chega a 13 pontos, ao lado do Inhumas, também de folga no domingo. Por ter sido derrotado, o Goiânia se mantém com 9 pontos, em 5º lugar, confirmando o declínio técnico no decorrer da competição.

No meio de semana, Goiatuba e Morrinhos se enfrentam em Goiatuba, no Estádio Divino Garcia Rosa. O Goiânia jogará diante do Inhumas, no Estádio Olímpico. As duas partidas serão nesta quarta-feira (10), à noite.

O Goiânia e o Morrinhos têm mais três jogos, enquanto Goiatuba, Anapolina e Inhumas só jogarão mais duas vezes.

Terceira Divisão

A goleada da Aseev sobre o Monte Cristo por 9 a 1, na manhã deste domingo (7), marcou o final da 1ª fase da 3ª Divisão do Campeonato Goiano. Além do elástico placar, a Terceirona teve a definição dos cruzamentos das quartas de final. A definição dos classificados será no feriado do dia 15 de novembro.

As partidas das quartas de final, no sistema de ida e volta, terão os seguinte cruzamentos: Independente x ABD (dias 10 e 15), Guanabara City x Aseev (dias 11 e 15), Rioverdense x Cerrado (dias 11 e 15), Mineiros x Bela Vista (dias 11 e 15).

No encerramento da 1ª fase, a Aseev confirmou o favoritismo e goleou o Monte Cristo, em jogo disputado no Estádio Zico Brandão (Inhumas). Os gols foram marcados por Igor Pato (três), Irlan (dois), Rafael Sayão, Wanderson, Jean e Breno, enquanto Pedro Henrique descontou para o Monte Cristo a fase de grupos sem somar nenhum ponto.