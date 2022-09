Oito jogos vão movimentar as competições estaduais neste final de semana pelo Estado. Divisão de Acesso e a Terceira Divisão do Campeonato Goiano terão partidas disputadas sábado (10) e domingo (11).

A 2ª Divisão chega a sua metade com o início da 7ª rodada, no encerramento do 1° turno. Na briga pelo acesso, o líder Inhumas e a vice-líder Aseev serão visitantes contra Cerrado e Anapolina, respectivamente, a partir das 15h30 e 19 horas. Os dois jogos vão ser disputados neste sábado.

No domingo, em jogo único do dia, Itumbiara e Aparecida medem forças no Estádio Gilmar Alves (Bom Jesus de Goiás). Os dois times estão na parte debaixo da tabela e tentam iniciar campanha de recuperação no encerramento do turno.

A 7ª rodada será concluída na segunda-feira (12), com o duelo entre Jaraguá e Goiânia, no Estádio Amintas de Freitas. Gavião da Serra e Galo vão se enfrentar no interior goiano a partir das 19 horas.

TERCEIRONA

A Terceira Divisão terá sua 2ª rodada disputada neste final de semana. A última divisão do futebol goiano é disputada por 13 clubes, divididos em quatro grupos.

Pelo Grupo A, o Independente defende a liderança contra o Santa Helena, no sábado, a partir das 15h30. No mesmo horário, mas no domingo, Mineiros e Rioverdense fazem o outro duelo da chave.

O único jogo do Grupo B neste final de semana será disputado neste sábado, a partir das 15h30. O Guanabara City duela com o Trindade, no Estádio Olímpico.

A 2ª rodada da Terceira Divisão será concluída no domingo. A partir das 10 horas, União Inhumas e Centro Oeste se enfrentam pelo Grupo C. No Grupo D, Bela Vista e Royal se enfrentam a partir das 15h30.