Os visitantes se deram muito bem nas três partidas válidas pela 2ª rodada da Divisão de Acesso do Estadual disputadas na tarde deste domingo (14). Destaque para as vitórias da Aseev (Guapó) sobre o Goiânia, no Estádio Olímpico, e do Inhumas, que ganhou de virada do Itumbiara, por 3 a 1 em Bom Jesus de Goiás.

No complemento do dia, a Anapolina tropeçou em casa, no Estádio Jonas Duarte, ficando só no empate por 1 a 1 contra o Jaraguá.

A rodada será complementada na quarta-feira (17), com o jogo Aparecida x Cerrado, em Aparecida de Goiânia, no Estádio Annibal Batista de Toledo.

Na estreia de Walter, no Olímpico, o Goiânia perdeu para a Aseev por 2 a 1. A Evangélica assumiu a liderança com seis pontos, 100% de aproveitamento e vai se apresentando como uma das candidatas ao acesso à elite goiana.

China e Da Silva marcaram os gols do triunfo da Aseev, enquanto Vinícius chegou a empatar para o Goiânia, que não conseguiu segurar a igualdade e tem só um ponto.

No Estádio Gilmar Alves, em Bom Jesus de Goiás, o Itumbiara abriu o placar com Romarinho, no primeiro tempo. Mas Joel, também na etapa inicial, empatou para o Inhumas. No segundo tempo, a virada dos visitantes teve gols de Yann Lincon e Lucas Gabriel. O Inhumas chega a três pontos, enquanto o Gigante da Fronteira soma apenas um.

Mesmo em casa, a Anapolina não confirmou o triunfo que deixaria a Xata na liderança. O Jaraguá saiu na frente com gol contra de Bosco, logo aos 3 minutos de jogo. No segundo tempo, a Rubra empatou também com gol contra de Caio Mascarenhas, aos 39 minutos. A Rubra é vice-líder com 4 pontos, enquanto o Jaraguá empatou duas vezes e tem dois pontos.