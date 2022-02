Esporte Djokovic é eliminado de torneio em Dubai e perderá posto de número 1 do mundo Daniil Medvedev vai assumir a liderança do ranking, por após garantir classificação às quartas de final do ATP 500 de Acapulco

Novak Djokovic não conseguiu passar pelo tenista tcheco Jiri Vesely nas quartas de final do ATP 500 Dubai. Derrotado nesta quinta-feira (24), com parciais de 6/4 e 7/6, ele está fora do torneio nos Emirados Árabes. Além da partida, o sérvio também perderá o posto de número 1 do ranking mundial de tênis. Isso porque tinha que defender os 500 pontos por seu atual ...