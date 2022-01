Esporte Djokovic chega a Belgrado após ser deportado da Austrália Tenista foi deportado da Austrália ao ter seu visto cancelado pela segunda vez pelo governo por não ter sido vacinado contra a Covid-19

O tenista sérvio Novak Djokovic, 34, chegou a Belgrado nesta segunda-feira (17), após ser deportado da Austrália ao ter seu visto cancelado pela segunda vez pelo governo. A Corte Federal australiana negou seu recurso e com isso impediu a participação do atleta, que não está vacinado contra a Covid-19, no Australian Open. A deportação de Djokovic ocorreu na noite ...