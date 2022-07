Esporte Djokovic confirma favoritismo, vence 7º título de Wimbledon e encosta em Nadal Com a vitória, o sérvio alcança seu sétimo troféu em Wimbledon, quatro deles consecutivos, e igual a marca do americano Pete Sampras

Novak Djokovic venceu Nick Kyrgios na final masculina do torneio de Wimbledon neste domingo (10) e garantiu o 21º título em Grand Slams, se aproximando dos 22 do recordista Rafael Nadal. Com a vitória, o sérvio alcança seu sétimo troféu em Wimbledon, quatro deles consecutivos, e igual a marca do americano Pete Sampras. Djokovic fechou a partida em quatro sets...