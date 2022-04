Esporte Djokovic diz que doença misteriosa está afetando suas atuações em quadra Sem vencer nenhum torneio em 2022, e marcado por não querer tomar a vacina contra a covid-19, Djokovic demonstrou muito cansaço durante as partidas

O número 1 do mundo Novak Djokovic perdeu a final do ATP 250 de Belgrado, na Sérvia, no último domingo (24), para o russo Andre Rublev por 2 sets a 1 (2/6, 7/6 e 0/6). Sem vencer nenhum torneio em 2022, e marcado por não querer tomar a vacina contra a covid-19 -que o tirou de competições disputadas na Austrália e nos Estados Unidos, Djokovic demonstrou muito cansaç...