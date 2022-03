Esporte Djokovic está liberado para disputar Roland Garros após França relaxar regras O sérvio, porém, deve perder os Masters de Indian Wells e de Miami. Ambos são realizados nos Estados Unidos, que exigem comprovante de vacinação contra Covid-19 dos visitantes

O tenista Novak Djokovic, que não se vacinou contra a Covid-19, está liberado para ir à França e disputar Roland Garros. Nesta quinta-feira (3), o governo francês anunciou a flexibilização de regras, como o fim da obrigatoriedade do passaporte de vacinação. O sérvio é o atual campeão do Grand Slam francês, que será disputado de 22 de maio a 5 de junho em Paris. Com o ...