Esporte Do tudo ao nada, Fla fecha o ano com gosto amargo e tem redenção como meta Time carioca começou a temporada com os títulos do Carioca e da Supercopa do Brasil, mas perdeu a Copa do Brasil, Libertadores e Série A

Após um início de ano fulminante, o Flamengo fechou o primeiro semestre com as taças da Supercopa do Brasil e do Carioca, alimentando os sonhos dos rubro-negros por um novo ano de glórias. Então bicampeã do Brasileirão, a equipe começou patinando em sua missão pelo tricampeonato e, prejudicada por contusões em série e convocações para as seleções, despencou. Questi...